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Взрыв произошел в Павлодаре, один человек погиб

23 Октября 2019 19:22
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Взрыв произошел в Павлодаре, один человек погиб

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Автоцистерна взорвалась в Павлодаре, передает кореспондент МИА «Казинформ».

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«23 октября в 17:53 на пульт «101» города Павлодара поступило сообщение о взрыве автоцистерны в боксе по ул. Транспортная. По прибытии пожарных и спасательных подразделений установлено, что в результате взрыва произошло обрушение кровли, а также возгорание автоцистерны на площади 8 кв.м. Спасатели незамедлительно приступили к разбору конструкций и тушению пожара. Из-под завалов извлекли пострадавшего и тело мужчины. Пожар ликвидирован в 18:27», - сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

По информации ведомства, предварительная площадь обрушения 250 кв. м. Продолжаются работы по разбору завалов. В ликвидации задействованы 30 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС Павлодарской области.

«Сотрудниками полиции произведено оцепление территории бокса. Цистерна пустая. Причина устанавливается», - дополнили в КЧС.

Фото иллюстративное
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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Ринат Дусумов

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