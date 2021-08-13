Взрыв произошел в маршрутке в России, пострадали 14 человек

ВОРОНЕЖ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Взрыв произошел в маршрутке в Воронеже. Количество пострадавших выросло до 14, они доставлены в больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом ТАСС сообщил представитель центра медицины катастроф.

«У нас 14 человек доставлены в областную больницу № 1 и больницу скорой медицинской помощи, предварительно, четверо в тяжелом состоянии: двое в ожоговом отделении и двое с другими травмами. Но на месте еще работают бригады скорой помощи», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в результате взрыва находится в крайне тяжелом состоянии, ей оторвало голени. Двоих пострадавших доставили в ожоговый центр.

На место выехали семь бригад скорых. ЧП произошло в центре города. В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано.

ТАСС сообщает, что отрабатывается несколько версий произошедшего. В качестве одной из них рассматривается взрыв газового баллона. На месте работают спецслужбы.

Автобус не имел газового оборудования и ездил на дизельном топливе, сообщил замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров.