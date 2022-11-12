Взрыв произошел в кафе Курчатова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Курчатове в кафе «Арагоста» произошел взрыв. Предположительно взорвался газовый баллон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС РК.

В акимате города также сообщили о том, что 12 ноября в 9:30 часов на пульт связи ПЧ-8 города Курчатова поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в здании мини-рынка «Жайлаубай» (бар «Арагоста»). Жертв нет.

«По информации отдела по чрезвычайным ситуациям города Курчатова, основная версия происшествия – хлопок газовоздушной смеси. Ведется расследование. Пострадало здание рынка «Жайлаубай», повреждено несколько окон жилого дома по ул. Абая, 31», - сообщили в пресс-службе акимата.

По данным главного врача Курчатовской городской больницы Садыбековой, в результате происшествия пострадал мужчина, находившийся на улице. У него резаная рана поясничной области справа. Ему оказана медицинская помощь, после чего он отправлен домой, состояние оценивается как удовлетворительное.

«На месте происшествия работают службы ЧС, полиции, сотрудники акимата. Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов», - добавили в пресс-службе акимата города Курчатова.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия.

Ситуацию прокомментировал участковый инспектор Курчатовского отдела полиции Чингиз Рахимжанов.