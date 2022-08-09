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    17:21, 09 Август 2022 | GMT +6

    Взрыв произошел в центре обработки данных компании Google в США

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    ДЕ-МОЙН. КАЗИНФОРМ - Взрыв произошел в дата-центре Google в американском городе Каунсил-Блафс, штат Айова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РБК.

    Как сообщило издание SFGATE , инцидент случился 8 августа в 11:59 по местному времени во время работы специалистов на подстанции рядом со зданиями дата-центра компании. Есть пострадавшие.

    «Трое электриков работали на подстанции рядом со зданиями центра обработки данных, когда произошла вспышка дуги (электрический взрыв), в результате чего все они получили значительные ожоги», — пишет SFGATE.

    У компании 14 дата-центров в США и 23 по всему миру. По словам представителей компании, центры обработки данных «поддерживают все продукты и услуги Google в круглосуточном режиме». Дата-центр в Каунсил-Блафс является одним из крупнейших в Google. Он был запущен в работу в 2009 году.

    Пользователи Google со всего мира сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов компании. По данным сервиса Downdetector, регистрирующего жалобы на подобные инциденты, сбой случился рано утром. Известно, что максимальное количество сбоев зарегистрировано в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и других странах. Число жалоб в «пиковое» время составило более 40 тыс. Также сервис приводит данные, что более 80% жалоб касались работы поискового сервиса, еще 18% пользователей были недовольны работой веб-сайта и порядка 1% жаловались на проблемы с авторизацией.

    О взаимосвязи ЧП в Айове со сбоем работы основных сервисов Google не сообщается.

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