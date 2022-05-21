Взрыв произошел около роддома в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки. На месте погиб сторож, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

«В 12:06 на телефон 102 поступило сообщение о взрыве по улице Г. Иляева в Шымкенте. На место сразу же выехало руководство департамента полиции г. Шымкент, а также следственно-оперативная группа и сотрудники ДЧС. По прибытию установлено, что в результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки 138, где производят физраствор. Здание принадлежит ТОО «Межбольничная 138 аптека» (общая площадь здания 360 кв. м. Стены кирпичные, кровля из профлиста)», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Пожар возник из-за взрыва. По предварительным данным причиной взрыва стало газовое скопление.

«В результате взрыва произошло частичное обрушение здания на площади 130 кв. м., повреждены балкон и окна квартиры расположенного пятиэтажного жилого дома и 7 легковых автомобилей. В ликвидации ЧС задействовано 37 сотрудников и 9 единиц техники ДЧС», - проинформировали в ведомстве.

Пожар полностью локализован сотрудниками ДЧС в 12:06. Площадь пожара составила 55 кв. м.

На месте погиб сторож. Других пострадавших нет. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

По факту взрыва в Шымкенте сотрудники Енбекшинского РУП начали досудебное расследование по статье 292 части 2 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности повлекшее смерть человека».



