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Взрыв произошел на военном складе в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
22 Октября 2022, 11:46
Взрыв произошел на военном складе в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Сырдарьинской области Узбекистана произошел взрыв на военном складе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РУ.

«22 октября текущего года в 04:55 на складе Министерства обороны в населенном пункте Малик Сырдарьинской области произошел одиночный взрыв, жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводится расследование», - сообщило оборонное ведомство.

В министерстве пока не уточнили, что хранилось на складе, а также, что стало причиной взрыва.

По сообщениям местных СМИ, в результате взрыва в домах, находящихся в непосредственной близости от склада, выбило стекла, разрушены некоторые пластиковые конструкции.


Фото: gazeta.uz


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