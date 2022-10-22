Взрыв произошел на военном складе в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Сырдарьинской области Узбекистана произошел взрыв на военном складе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РУ.

«22 октября текущего года в 04:55 на складе Министерства обороны в населенном пункте Малик Сырдарьинской области произошел одиночный взрыв, жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводится расследование», - сообщило оборонное ведомство.

В министерстве пока не уточнили, что хранилось на складе, а также, что стало причиной взрыва.

По сообщениям местных СМИ, в результате взрыва в домах, находящихся в непосредственной близости от склада, выбило стекла, разрушены некоторые пластиковые конструкции.

Фото: gazeta.uz



