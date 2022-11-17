Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек

17 Ноября 2022, 18:36
Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек
17 Ноября 2022, 18:36

Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на станции технического обслуживания, произошел взрыв газо-воздушной смеси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, предварительно причиной взрыва стала утечка из газобаллонного оборудования, установленного в легковом автомобиле в здании СТО. После взрыва произошло возгорание и обрушение строительных конструкций.

«Площадь пожара составила 100 квадратных метров. С места происшествия госпитализированы девять человек, состояние степени тяжести и личности устанавливаются. В ликвидации пожара задействовали 43 человека личного состава и 10 единиц техники. Жертв нет. Материальный ущерб и причина устанавливаются», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.


Новости по теме
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Читайте также
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Новый казахский драмтеатр открыли в СКО
Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Фируза Шарипова досрочно выиграла второй бой в ММА
Лжемебельщик обманул более 50 человек по всему Казахстану
Новости партнеров
Популярное
1 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
2 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
3 Миллионерами стали 64 казахстанских педагога
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору