Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек

17 Ноября 2022, 18:36

17 Ноября 2022, 18:36

Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на станции технического обслуживания, произошел взрыв газо-воздушной смеси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, предварительно причиной взрыва стала утечка из газобаллонного оборудования, установленного в легковом автомобиле в здании СТО. После взрыва произошло возгорание и обрушение строительных конструкций.

«Площадь пожара составила 100 квадратных метров. С места происшествия госпитализированы девять человек, состояние степени тяжести и личности устанавливаются. В ликвидации пожара задействовали 43 человека личного состава и 10 единиц техники. Жертв нет. Материальный ущерб и причина устанавливаются», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.