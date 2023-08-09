Взрыв произошел на складе с пиротехникой в Московской области

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода, но не входящим в нее. Число пострадавших в результате ЧП составляет 55, одна женщина умерла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.



В 10:40 мск произошел взрыв на складе с пиротехникой.

Выбиты стекла в спорткомплексе «Луч» и окрестных домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта - 20 жилых многоэтажках, двух школах и колледже.

Часть помещений Загорского оптико-механического завода задета волной от взрыва. Из всех зданий и цехов предприятия объявлена тотальная эвакуация.

Площадь возгорания составила 400 кв. м. Пожар локализовали.

Спасатели ведут разбор завалов, к ликвидации последствий взрыва привлекли 150 человек.

В результате ЧП из строя вышла котельная, прекращена подача горячей воды потребителям.

После взрыва за медицинской помощью обратились 56 человек. Одна из пострадавших умерла, в реанимации находятся пять человек. Из-под завалов извлекли трех человек. По данным Минздрава, они в тяжелом состоянии. В больнице экстренно развернули 40 коек.

Данных о погибших среди сотрудников Загорского оптико-механического завода нет, сообщили ТАСС на предприятии.

Причиной взрыва стало нарушение технологических процессов. Склад арендован компанией «Пиро-Росс». В 2023 году она была признана банкротом, в отношении нее с апреля открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий.