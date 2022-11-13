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Взрыв произошел на самой известной улице Стамбула

13 Ноября 2022, 19:57
Взрыв произошел на самой известной улице Стамбула
13 Ноября 2022, 19:57

Взрыв произошел на самой известной улице Стамбула

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле в одном из излюбленных мест всех туристов произошел взрыв. Четыре человека погибли, 38 пострадали, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

Взрыв произошел в 16:30 по местному времени на улице Истикляль в Таксиме.

Это очень оживленный торговый район с ночными клубами и ресторанами. Он расположен вокруг одноименной площади с монументом «Республика». Это излюбленное место местных жителей и иностранных туристов. На главной пешеходной улице Истикляль, находятся кинотеатры, кафе и магазины известных брендов XIX века. Здесь же ходят старинные красные трамваи.

По информации с места происшествия, на улице много раненых. По меньшей мере 38 пострадавших доставили в больницы. Четверо человек погибли при взрыве. В медучреждениях обьявили о приёме дополнительной крови. Полиция отцепила территорию. Улица Истикляль закрыта для въезда и выезда. Район патрулируется с воздуха вертолетами. Дознаватели начали предварительное изучение на местности. Причины взрыва выясняются.

Взрыв произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу Стамбула. На месте трагедии работают большое количество бригад скорой медицинской помощи, спасатели и пожарные службы.

В домах и магазинах выбиты окна и витрины. Тех, кто находился в момент взрыва на известной улице Стамбула или до сих пор находится, экстренно эвакуировали.

Генеральное консульство РК в Стамбуле выясняет информацию о наличии граждан Казахстана среди жертв взрыва. Наши дипломаты на связи с компетентными органами Турции и мэрией города.


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