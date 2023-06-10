Взрыв произошел на оборонном предприятии в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер проинформировал президента Реджепа Тайипа Эрдогана о взрыве на заводе по производству ракетной техники и взрывчатых веществ в провинции Анкара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на aa.com.tr.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что глава государства позвонил министру в связи с инцидентом на предприятии компании MKE («Машинная и химическая индустрия») в районе Эльмадаг, жертвами которого в субботу утром стали пять человек.

Президент Эрдоган выразил соболезнования родным и близким погибших, и поручил всесторонне расследовать произошедшее.

Предприятие посетили губернатор Анкары Васип Шахин и заместитель министра национальной обороны Алпарслан Каваклыоглу.

Губернатор Шахин сообщил, что по предварительным данным, причиной взрыва стала химическая реакция в отделении по изготовлению динамитных шашек.

Ведется административное разбирательство.

Ситуацию расследуют правоохранительные органы.