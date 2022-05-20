13:32
20 Мая 2022 12:58
Взрыв произошел на НПЗ в Южной Корее - есть жертвы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Один человек погиб и девять получили ранения в результате взрыва при запуске нефтеперерабатывающего завода южнокорейской компании S-Oil Corp., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.
Инцидент произошел в г. Ульсан, примерно в 415 км от Сеула. Погибший был субподрядчиком, который в числе других выполнял ремонтные работы на нефтеперерабатывающем заводе. Девять других работников получили ожоги различной степени тяжести.
В момент взрыва на строительной площадке работало в общей сложности 26 человек, среди которых 14 сотрудников S-Oil Corp.
Пожарные продолжают работу над тушением огня.
Автор: Рустем Кожыбаев
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