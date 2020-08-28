Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Украине

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода в ночь с 27 на 28 августа прозвучал взрыв и начался пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Укринформ».

Как сообщает Укринформ со ссылкой на местное издание «Думская», в полиции рассказали, что после взрыва загорелась трава рядом с подстанцией.

Журналисты также отметили, что в районе инцидента стоят гарь и дым.

Позже в полиции изданию подтвердили, что взорвалась трансформаторная подстанция на территории НПЗ, после чего загорелась сухая трава рядом. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Между тем местные жители подозревают, что взрыв мог произойти по вине охотников за металлом, которые регулярно наведываются на завод, чтобы вырезать кабель.