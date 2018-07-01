Взрыв прогремел возле здания Посольства США в КНР
26 Июля 2018 13:22 378
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня около 11 часов по времени Астаны возле здания Посольства США в КНР прогремел взрыв и произошло сильное задымление, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.
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Полиция города Пекина разместила на своем официальном аккаунте в социальной сети Weibo сообщение, согласно которому около 13 часов на пересечении улиц Тяньцзылу и Аньцзялоу района Чаоян у мужчины в руках взорвался предмет, похожий на петарду или салютницу. Он получил ранение руки и был госпитализирован, 26-летнего мужчину зовут Цзян, он из города Тунляо Автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ) КНР. Других пострадавших нет.
В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия.
Ключевые слова: Происшествия, Китай, США,
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