Взрыв прогремел в Кабуле

КАБУЛ. ВВС - КАЗИНФОРМ - В районе аэропорта Кабула прогремел взрыв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Об этом сообщают местные СМИ.

В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых видно, как поднимается черный дым.

Сотрудник министерства здравоохранения подтвердил, что в городе произошел взрыв. Информации о пострадавших и причинах произошедшего пока нет.

Источник Би-би-си в министерстве здравоохранения сообщил, что взрыв, вероятно, был вызван ракетным ударом.

По его данным, ракета ударила в дом возле аэропорта, однако сам аэропорт не был затронут.

Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что ракетный удар был нанесен военными США.



