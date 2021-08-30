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    19:07, 29 Август 2021 | GMT +6

    Взрыв прогремел в Кабуле

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    КАБУЛ. ВВС - КАЗИНФОРМ - В районе аэропорта Кабула прогремел взрыв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

    Об этом сообщают местные СМИ.

    В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых видно, как поднимается черный дым.

    Сотрудник министерства здравоохранения подтвердил, что в городе произошел взрыв. Информации о пострадавших и причинах произошедшего пока нет.

    Источник Би-би-си в министерстве здравоохранения сообщил, что взрыв, вероятно, был вызван ракетным ударом.

    По его данным, ракета ударила в дом возле аэропорта, однако сам аэропорт не был затронут.

    Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что ракетный удар был нанесен военными США.



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