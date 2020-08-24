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Взрыв на востоке Афганистана, семеро погибших
24 Августа 2020 00:33
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КАБУЛ. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - В результате взрыва в провинции Газни на востоке Афганистана погибли 7 человек. Об этом сообщил представитель администрации губернатора Газни Вахидулла Джумазада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».
По его словам, взрывное устройство, установленное у обочины дороги в районе Дереи-Кыйак, было приведено в действие, когда рядом проезжал автомобиль с гражданскими лицами.
В числе погибших есть дети.
Ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.
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