Взрыв на востоке Афганистана, семеро погибших

КАБУЛ. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - В результате взрыва в провинции Газни на востоке Афганистана погибли 7 человек. Об этом сообщил представитель администрации губернатора Газни Вахидулла Джумазада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

По его словам, взрывное устройство, установленное у обочины дороги в районе Дереи-Кыйак, было приведено в действие, когда рядом проезжал автомобиль с гражданскими лицами.

В числе погибших есть дети.

Ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.