11 Июля 2022 01:45

Взрыв на Тенгизе: в отпуск отправлено около 4 тыс. сотрудников

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - После взрыва на Тенгизе, в результате которого двое рабочих погибли и трое пострадали, около 4 тыс. сотрудников были отправлены в отпуск, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, 6 июля около 09: 55 в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих, 1985 года рождения. Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, срыв фланцевого соединения, приведший к взрыву трубы, произошел при проведении гидротеста на трубопроводе. В компании «Тенгизшевройл» также прокомментировали взрыв на Тенгизском месторождении, по их данным, во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Senimdi Kurylys и ее подрядных организаций произошел сброс давления.

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, один из погибших рабочих скончался на месте, второй - в медицинском учреждении «Клиника ТШО» на месторождении. Третьего пострадавшего доставили в областную больницу на самолете. Как сообщил на брифинге руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев, мужчина находится в реанимационном отделении областной больницы. В экстренном порядке ему была проведена операция. У пациента, 1996 года рождения, жителя Курмангазинского района, в результате взрыва были повреждены многие внутренние органы, а также сломано несколько ребер. Его состояние на сегодня очень тяжелое. Четвертый пострадавший рабочий доставлен в Жылойскую районную больницу. Он получил закрытую травму тазобедренного сустава. Пятому пострадавшему оказали психологическую помощь сотрудники медицинского учреждения «Клиника ТШО». Семьям погибших и пострадавших при взрыве на Тенгизе окажут материальную помощь.

Трагический инцидент произошел за два дня до окончания смены сотрудников ТОО Senimdi Kurylys, сообщила менеджер по производственным отношениям Гульмира Бапанова.

По ее словам, подрядная организация, проводившая испытания, временно прекратила свою работу. В отпуск отправлено около 4 тыс. сотрудников. Сформирована специальная комиссия для выяснения причин инцидента.