6 Июля 2022 15:51

Взрыв на Тенгизе прокомментировали в ТШО

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В компании «Тенгизшевройл» прокомментировал ЧП на Тенгизском месторождении, в результате которого погибли два человека, а трое пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 июля 2022 года на строительной площадке во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Senimdi Kurylys и ее подрядных организаций произошел сброс давления. В результате чего два человека погибли и трое пострадали. Пострадавшие сотрудники подрядной компании незамедлительно были доставлены в клинику ТШО. Они получают всю необходимую помощь. Соответствующие государственные органы были проинформированы о случившемся подрядными организациями в соответствии с законодательством РК», - сообщили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл».

Руководство ТШО выразило искренние и глубокие соболезнования семьям погибших.

Как ранее сообщалось, число погибших при взрыве на Тенгизе выросло до двух человек, трое пострадали.

Фото: businesswire.com