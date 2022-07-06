6 Июля 2022 14:09

Взрыв на Тенгизе: один человек погиб

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайное происшествие произошло сегодня на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Жылыойском районе Атырауской области, где раздался взрыв. По предварительной информации один человек погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию о взрыве, который, произошел сегодня примерно в 9:55, и гибели человека подтвердили в пресс-службе компании «Тенгизшевройл». Взрыв произошел в трубе при ее тестировании. Предположительно, труба не выдержала большого давления.

В настоящее время все работы на месторождении приостановлены. Компетентные органы приступили к расследованию причин произошедшего.

Более подробную информацию ТОО «Тенгизшевройл» обещало предоставить позднее.





Фото: businesswire.com