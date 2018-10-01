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Взрыв на шахте в Актюбинской области расследует комиссия
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Создана комиссия по расследованию несчастного случая на шахте Донского горно-обогатительного комбината, где пострадал 42-летний взрывник, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «ТНК «Казхром».
«12 октября 2018 года в 22.40 при проведении плановых взрывных работ пострадал 42-летний взрывник Донского горно-обогатительного комбината - филиала АО «ТНК «Казхром». Мужчина из-за несогласованных действий со вторым взрывником, участвующим в этой работе, попал в опасную зону разлета горной породы при взрыве. Создана комиссия по расследованию несчастного случая. Руководство АО «ТНК» Казхром» оказывает всю необходимую помощь пострадавшему и его семье и еще раз подчеркивает свою приверженность к «нулевому травматизму», - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины несчастного случая устанавливаются.
По результатам расследования будут проведены дополнительные инструктажи по безопасности и охране труда.
Как сообщалось ранее, пострадавший был экстренно доставлен в реанимационное отделение городской больницы Хромтау.
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