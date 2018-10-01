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Взрыв на шахте произошел в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Взрыв на шахте Донского ГОКа произошел в Хромтауском районе Актюбинской области. В результате пострадал 42-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сообщение о взрыве на шахте подтвердили в инспекции труда Актюбинской области. Сейчас ведется расследование по выяснению причины взрыва.
В результате взрыва пострадал 42-летний взрывник комбината Мейрамбек Кенжегалиев, который был госпитализирован в районную больницу.
«12 октября в 01:00 в больницу был госпитализирован 42-летний взрывник Донского горно-обогатительного комбината, мужчина поступил в реанимацию бессознательном состоянии. Он получил множественные травмы, остался под завалом, была повреждена грудная клетка. Сейчас он пришел в сознание, состояние стабильно тяжелое. Планируем перенаправить его в больницу скорой медицинской помощи Актобе», - говорит главврач районной больницы Жолдасбек Камбаров.
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