РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:44, 07 Май 2021 | GMT +6

    Взрыв на Мальдивах: ранен экс-президент

    None
    None
    МАЛЕ. КАЗИНФОРМ - На Мальдивах экс-президент страны, ныне спикер парламента Мохамед Нашид ранен в результате взрыва, прогремевшего в столице республики. Устройство сработало неподалёку от его дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Нашида называют первым демократически избранным президентом, он правил страной с 2008 по 2012 годы. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

    Действующий глава государства назвал нападение «покушением на демократию и экономику республики». Он заявил, что в расследовании примут участие австралийские полицейские.

    Власти страны обвиняют в эскалации религиозных экстремистов, активизировавшихся в последние годы. Множество жителей Мальдив отправились воевать на стороне боевиков в Ирак и Сирию.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в крупных мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!