Взрыв на Мальдивах: ранен экс-президент

МАЛЕ. КАЗИНФОРМ - На Мальдивах экс-президент страны, ныне спикер парламента Мохамед Нашид ранен в результате взрыва, прогремевшего в столице республики. Устройство сработало неподалёку от его дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Нашида называют первым демократически избранным президентом, он правил страной с 2008 по 2012 годы. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Действующий глава государства назвал нападение «покушением на демократию и экономику республики». Он заявил, что в расследовании примут участие австралийские полицейские.

Власти страны обвиняют в эскалации религиозных экстремистов, активизировавшихся в последние годы. Множество жителей Мальдив отправились воевать на стороне боевиков в Ирак и Сирию.