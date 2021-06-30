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    09:51, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Взрыв на цементном заводе Алматы –  озвучены итоги проверки

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте экологии Алматы рассказали об итогах проверки после взрыва на цементном заводе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщение о взрыве появилось в социальных сетях.

    «Государственными экологическими инспекторами департамента экологии по г.Алматы в пределах своей компетенции проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения требований экологического законодательства РК на ТОО «Нуртау Темир». Напоминаем, что 7 июня 2021 года около 20 часов местного времени на производственной базе ТОО «Нуртау Темир», расположенной по улице Павлодарская, 48 произошла аварийная ситуация», - сообщили в департаменте экологии.

    В ходе проверки от 11 июня было установлено, что на производственной базе ТОО «Нуртау Темир» произошел разрыв шланга высокого давления авто-цементовоза при закачке цемента авто-цементовозом в силосную банку БСУ-1. В результате нарушены ст. 69, 199 Экологического кодекса Республики Казахстан.

    По результатам проверки ТОО «Нуртау Темир» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в соответствии со ст. 327, 328 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», а также выданы предписания об устранении нарушений экологического законодательства Республики Казахстан и о возмещении ущерба (за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух).


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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