Взрыв на цементном заводе Алматы –  озвучены итоги проверки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте экологии Алматы рассказали об итогах проверки после взрыва на цементном заводе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о взрыве появилось в социальных сетях.

«Государственными экологическими инспекторами департамента экологии по г.Алматы в пределах своей компетенции проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения требований экологического законодательства РК на ТОО «Нуртау Темир». Напоминаем, что 7 июня 2021 года около 20 часов местного времени на производственной базе ТОО «Нуртау Темир», расположенной по улице Павлодарская, 48 произошла аварийная ситуация», - сообщили в департаменте экологии.

В ходе проверки от 11 июня было установлено, что на производственной базе ТОО «Нуртау Темир» произошел разрыв шланга высокого давления авто-цементовоза при закачке цемента авто-цементовозом в силосную банку БСУ-1. В результате нарушены ст. 69, 199 Экологического кодекса Республики Казахстан.

По результатам проверки ТОО «Нуртау Темир» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в соответствии со ст. 327, 328 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», а также выданы предписания об устранении нарушений экологического законодательства Республики Казахстан и о возмещении ущерба (за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух).