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    18:07, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Взрыв на цементнобетонном заводе Алматы - дома засыпало цементом

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На цементнобетонном заводе Алматы произошел взрыв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщение о взрыве появилось в социальных сетях. Об этом написала экоактивист Салтанат Ташимова.

    В департаменте экологии города Алматы сообщили, что взрыв произошло на ТОО «Нуртау Темир» 7 июня около 20.00 часов на производственной базе, расположенной по улице Павлодарская 48. Аварийная ситуация имело место при закачке цемента автоцементовозом в силосную банку. Причина - разрыв шланга высокого давления цементовоза.

    «Сотрудники департамента экологии выезжали на место и отобрали пробы воздуха на границе территории завода. Результаты показали превышение норм предельно-допустимой концентрации пыли (взвешенные вещества). Будет проведена внеплановая проверка. Результаты будут сообщены дополнительно», - сообщили в департаменте.

    В настоящее время идут судебные разбирательства по отзыву заключения государственной экологической экспертизы от 2018 года.

    «На основании письма департамента экологии по Алматы о досудебном урегулировании управлением зеленой экономики города было подано в специализированный межрайонный экономический суд исковое заявление о лишении (отзыве) заключения государственной экологической экспертизы от 16.11.2018, выданной по проекту «Нормативов эмиссий (предельно допустимые выбросы) для Производственной базы» и разрешения на эмиссии в окружающую среду от 28.11.2018. В настоящее время идут судебные процессы», - добавили в департаменте.



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