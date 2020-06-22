Взрыв многоэтажки в Киеве: судьба трех человек неизвестна

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Судьба трех человек после взрыва в многоэтажном доме в Киеве остается неизвестной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Укринформ».

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам на месте происшествия, передает «Радио Свобода».

«Спасатели будут работать круглосуточно, и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей», – сказал Кличко.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Из дома были эвакуированы 23 человека. Разблокировали ещё троих людей.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

По факту взрыва в доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве прокуратура Киева открыла уголовное производство ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей).

Премьер-министр Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.