Взрыв котла произошел в сельской школе в Акмолинской области

18 Ноября 2022, 17:32

18 Ноября 2022, 17:32

Взрыв котла произошел в сельской школе в Акмолинской области

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в школе им. Ташенова поселка Аршалы Акшалынского района Акмолинской области произошел взрыв котла котельной. В результате пострадали три человека, из-под завалов был извлечен кочегар. В учебном заведении повыбивало стекла. Школьники, к счастью, не пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя отдела внутренней политики Аршалынского района Фатимы Накоховой, взрыв котла произошел в околообеденное время.

«Причины выясняются. Трое пострадавших – рабочие школы. Среди детей пострадавших нет. Их сразу эвакуировали», - поделилась Фатима Накохова.

Как уточнили в пресс-службе управления образования, на месте создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима Акмолинской области Малгаждара Таткеева. На место происшествия выехал руководитель управления образования региона Бейбут Жусупов.

«Котельная отдельно стоящая. Сейчас принимаются оперативные меры по устранению последствий и подачи тепла. Никто из детей не пострадал, они переведены на дистанционное обучение. В регионе будет проведена проверка всех котельных в школах», - отметили в ведомстве.

Троим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Как уточнили в управлении, ответственные за упущения понесут ответственность за случившееся после проверки.

Между тем, это не первая авария на котельных школ района. Две предыдущие недели из-за проблем с отоплением дистанционно занимались ученики школы №1. Еще ранее аршалынцы и сами сидели в холоде из-за проблем на котельной. В акимате района отметили, что отдел ЖКХ отчитывался перед акимом о готовности всех объектов образования к отопительному периоду.

Кадр из видео