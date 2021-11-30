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Взрыв газовых и кислородных баллонов предотвратили в Шу

30 Ноября 2021 05:05
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Взрыв газовых и кислородных баллонов предотвратили в Шу

ШУ. КАЗИНФОРМ – Трагедию предотвратили сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 13 часов 10 минут поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории дома одной из улиц города Шу. На место происшествия незамедлительно направились силы и средства пожарной части №5 города Шу и пожарного поста №19 села Толе би», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Огнеборцы оперативно и профессионально оценили сложившуюся обстановку и в кратчайшие сроки им удалось победить огненную стихию.

Пожар был локализован в 13 часов 26 минут, а ликвидирован в 13 часов 51 минуту. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется. Благодаря отваге пожарных-спасателей Шуского района, удалось спасти от огня расположенные рядом жилые постройки, а также вынести с места пожара три газовых и два кислородных баллона.

Владельцы дома, выразили слова благодарности за профессионализм, уточнили в группе по связям с общественностью службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области.


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#Жамбылская область   #Происшествия  
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Автор:

Галина Скрипник

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