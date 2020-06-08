Взрыв газовых баллонов предотвратили в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе огнеборцы предотвратили во время пожара взрыв газовых баллонов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории дома по улице Механический проезд, 18, квартира 3, полностью выгорела деревянная пристройка, пристроенная к двухкомнатному кирпичному дому на площади шесть квадратных метров, - сообщил старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза Азамат Алимов. - Также горели деревянные конструкции кровли шпального гаража на площади 16 квадратных метров. Здесь пожарные эвакуировали один газовый баллон ёмкостью 27 литров».

Возгорание в этом доме случилось ночью. По словам капитана А. Алимова, сообщение об этом поступило в дежурную часть специализированной пожарной части №2 в полночь.

«Огонь с горящих постройки и гаража перекинулся на деревянную кровлю отдельно стоящей кладовки на площади четыре квадратных метра соседнего дома по адресу Механический проезд, дом 18, квартира 1. Из кладовки пожарными эвакуировано три газовых баллона ёмкостью 27 литров каждая», - добавили в ДЧС Павлодарской области.

Огонь локализовали в 00:22 и полностью ликвидировали в 00:51. Причина пожара и причинённый ущерб устанавливаются.

«В результате слаженных действий личного состава дежурной смены №4 СПЧ-2 под руководством старшего инженера пожарной части капитана гражданской защиты Вахитова Сагдата и дежурного караула пожарной части №6 под руководством исполняющего обязанности начальника караула сержанта гражданской защиты Окасова Ерсина были своевременно эвакуированы четыре газовых баллона. Тем самым пожарные спасатели предотвратили взрыв и дальнейшее распространение огня на близлежащие жилые дома, жертв и пострадавших нет», - отметили в департаменте.