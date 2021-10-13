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    22:49, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Взрыв газовоздушной смеси в жилом доме в Кокшетау: есть пострадавшие

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в мкр-не Коктем города Кокшетау. В результате два человека были госпитализированы в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 12 октября, в пятиэтажном жилом доме мкр-на Коктем, 5а, в квартире на втором этаже произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате произошло разрушение стен между двумя смежными квартирами, выполненных из гипсокартона, и балкона.

    «Силами ДЧС при помощи трехколенной лестницы эвакуированы три человека, среди них и двое детей. За медицинской помощью в БСМП на месте происшествия обратились и госпитализированы в больницу два человека. Одна из них - 51-летняя жительница квартиры, которая на момент взрыва находилась одна. Женщина госпитализирована с 20% ожогами нижних конечностей, ее состояние удовлетворительное. Вторая пострадавшая - 27-летняя жительница дома, получившая шок, ее состояние также оценивается как удовлетворительное», - поделились в ведомстве.

    Как уточнил начальник ДЧС региона Нурлан Атыгаев, на месте происшествия спасателями организован мобильный пункт обогрева (вахтовка), где оказывается психологическая помощь жителям дома. Также организована горячая линия по номеру 8 (7162) 52-09-50.

    На месте задействованы 22 сотрудника и шесть единиц техники ДЧС, 12 работников и четыре единицы техники БСМП, 16 сотрудников и семь единиц техники управления полиции.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Взрыв Акмолинская область
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