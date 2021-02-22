РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:25, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Взрыв газового баллона в Петропавловске: уточнены данные по погибшим и госпитализированным

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — По уточненной информации на месте пожара, произошедшего после взрыва газового баллона в Петропавловске, погибли два человека, 13 госпитализировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, двоих госпитализировали в реанимацию. Молодой мужчина умер в реанимации, девушка находится в тяжелом состоянии.

    В 18.42 часов из-под завалов извлекли тело погибшей женщины.

    Из дома всего эвакуировали 120 человек в здание школы, находящейся рядом с местом трагедии. С ними работают психологи.

    Спасатели вынесли животных, которые находились в ветеринарной клинике, расположенной в этом же доме.

    Напомним , около четырех часов дня на первом этаже пятиэтажного жилого дома прогремел взрыв, начался пожар. По предварительной информации взорвался газовый баллон в кафе.

    В ликвидации ЧС задействована 21 единица техники и 83 человека личного состава.




    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Главная Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:00
    Предприятия обрабатывающей промышленности уплатили в казну 2,7 трлн тенге налогов
    Сегодня, 10:59
    Новые модели авто будут производить в Костанайской области
    Сегодня, 10:54
    Возмещать инвестзатраты новому бизнесу в текстиле планируют в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!