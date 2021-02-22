Взрыв газового баллона в Петропавловске: уточнены данные по погибшим и госпитализированным

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — По уточненной информации на месте пожара, произошедшего после взрыва газового баллона в Петропавловске, погибли два человека, 13 госпитализировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, двоих госпитализировали в реанимацию. Молодой мужчина умер в реанимации, девушка находится в тяжелом состоянии.

В 18.42 часов из-под завалов извлекли тело погибшей женщины.

Из дома всего эвакуировали 120 человек в здание школы, находящейся рядом с местом трагедии. С ними работают психологи.

Спасатели вынесли животных, которые находились в ветеринарной клинике, расположенной в этом же доме.

Напомним , около четырех часов дня на первом этаже пятиэтажного жилого дома прогремел взрыв, начался пожар. По предварительной информации взорвался газовый баллон в кафе.

В ликвидации ЧС задействована 21 единица техники и 83 человека личного состава.



