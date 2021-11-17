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Взрыв газового баллона произошел в Акмолинской области

17 Ноября 2021 09:27
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Взрыв газового баллона произошел в Акмолинской области

ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ - 16 ноября 2021 года в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС РК Талгата Уали.

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«Сообщение в дежурную службу № 18 поселка Шортанды поступило в 21:38 часов от дежурного отдела полиции.

Всего при тушении пожара задействовано 35 сотрудников и 7 единиц техники силы ДЧС и 4 работника и 1 техники НГПС ТОО «Жер Ана».

По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар произошел в квартире барачного типа, пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара составила около 350 квадратных метров.

Пожар локализован в 22:35, и ликвидирован в 23:55 часов.

На месте происшествия обнаружены тела трех человек. С различными травмами в центральную районную больницу госпитализированы десять человек.

Для установления обстоятельств и причин работает следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория Акмолинской области», - говорится в сообщении.

МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #МЧС  
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