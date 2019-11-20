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Взрыв газового баллона обрушил стены частного дома в Кызылорде

20 Ноября 2019 23:10
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Взрыв газового баллона обрушил стены частного дома в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы вынесли еще два газовых баллона из очага пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

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20 ноября в 18:37 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве газового баллона в частном жилом доме в микрорайоне «Байтерек» города Кызылорды.

По прибытии пожарных подразделений установлено, что из-за неисправности редуктора газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением стен и горением. Огнеборцы вынесли из очага пожара два газовых баллона.

Пожар локализован в 20:34 и ликвидирован в 20:43. Площадь пожара составила 120 кв. м.

С ожогами госпитализированы в больницу хозяин дома 1993 года рождения и его супруга 1995 года рождения.

Предварительная причина пожара - утечка газа из редуктора газового баллона. К тушению пожара были привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС Кызылординской области.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
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