Взрыв газораспределительного пункта предотвратили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы пожарные за полчаса локализовали сложный пожар в Турксибском районе и предотвратили взрыв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 июня в 17:16 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре от хозяина частного жилого дома по проспекту Суюнбая 152а, в Турксибском районе. По прибытию первых пожарных расчетов с СПЧ № 4 (Суюнбая 247) за 4 минуты, обстановка складывалась следующая - открытым пламенем горела кровля двух домов с переходом на кровлю кафе», - сообщили в ДЧС.

Силы и средства наращивались уже по повышенному рангу вызова. Как отметили в ДЧС, пламя могло перейти на примыкающие строения. Тушение пожара осложнялось отсутствием противопожарных разрывов среди целого «квартала» примыкающих друг к другу построек.

Вплотную к горящим строениям располагался газовый распределительный пункт, который мог взорваться. На месте незамедлительно был развернут штаб, два участка тушения пожара - на тушение и защиту близлежащих строений. Прибывшие аварийные службы электросети и газа обесточили объекты.

Принятыми мерами пожар локализован за 29 минут с момента прибытия пожарных. В 18:06 ликвидирован полностью на площади 250 кв.м. С места пожара эвакуировано 3 газовых баллона объемом 150 литров и не допущен переход огня на примыкающие дома.

В тушении пожара было задействовано 26 человек, 8 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.



