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    17:50, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Взрыв газбаллона произошел в жилом доме в Петропавловске, есть погибшие

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Петропавловске на первом этаже пятиэтажного дома взорвался газовый баллон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, два человека погибли, 10 - пострадали.

    На месте работают подразделения всех пожарных частей областного центра и оперативно-спасательного отряда. Идут тушение пожара и разбор завалов.

    120 человек эвакуированы в среднюю школу № 2.

    «По прибытию наблюдали сильное задымление. Предположительно взрыв произошел в одном из кафе. На момент прибытия сразу эвакуировали трех человек. По пути следования в больницу двое из них скончались. Это бывшее общежитие. Эвакуировали около 120 человек. Работаем по повышенному номеру вызова. Оцепление производит полиция. Тушение пожара и поиск людей осложняется сильным задымлением. Работают в аппаратах на сжатом воздухе. Сейчас работают 14 единиц техники и около 60 человек», - прокомментировал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов.


    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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