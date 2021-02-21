Взрыв газбаллона произошел в жилом доме в Петропавловске, есть погибшие

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Петропавловске на первом этаже пятиэтажного дома взорвался газовый баллон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, два человека погибли, 10 - пострадали.

На месте работают подразделения всех пожарных частей областного центра и оперативно-спасательного отряда. Идут тушение пожара и разбор завалов.

120 человек эвакуированы в среднюю школу № 2.

«По прибытию наблюдали сильное задымление. Предположительно взрыв произошел в одном из кафе. На момент прибытия сразу эвакуировали трех человек. По пути следования в больницу двое из них скончались. Это бывшее общежитие. Эвакуировали около 120 человек. Работаем по повышенному номеру вызова. Оцепление производит полиция. Тушение пожара и поиск людей осложняется сильным задымлением. Работают в аппаратах на сжатом воздухе. Сейчас работают 14 единиц техники и около 60 человек», - прокомментировал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов.