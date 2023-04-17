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Взрыв газа в Жанаозене: все аварийные-спасательные работы завершены

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Апреля 2023, 20:50
Взрыв газа в Жанаозене: все аварийные-спасательные работы завершены Фото: t.me/qr_tjm

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Все аварийные-спасательные работы и по разбору завалов в Жанаозене полностью завершены в 18.15 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В настоящее время акиматом города Жанаозена создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.

Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.

О взрыве газового баллона в жилом доме в городе Жанаозене речи не идет. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге Службы центральных коммуникаций.

Ранее в ходе брифинга председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов сообщил, что в разрушенном взрывом доме есть газопровод.


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