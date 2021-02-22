Взрыв газа в Петропавловске: трое пострадавших находятся в реанимации

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в многопрофильную городскую больницу поступили 12 человек.

По данным на 22 февраля, девушка, примерно в возрасте около 20 лет, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. В реанимации многопрофильной областной больницы – двое 24-летних мужчин. Состояние тяжелое.

В детской областной больнице находится 10-летний ребенок. Состояние оценивается как средней степени тяжести.

Шесть человек отпустили на амбулаторное лечение. Остальные получают лечение в стационарах.

Напомним, 21 февраля в Петропавловске произошел взрыв газа предположительно в кафе, расположенном на первом этаже жилого дома. Два человека погибли: 24-летний мужчина в реанимации, тело второго погибшего – женщины – нашли позднее под завалами. Из дома эвакуировали 120 человек. Прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела.



