Взрыв газа в Петропавловске: погибли арендатор и сотрудница кафе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Во время взрыва газа в Петропавловске погибли арендатор и сотрудница кафе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве рассказали, что на момент взрыва в кафе находились арендатор, три работника и четыре посетителя. В соседнем помещении, которое тоже пострадало от взрыва – четыре человека.

«В ходе осмотра места происшествия в помещении, где была расположена кухня кафе, изъяты 25-литровый газовый баллон с повреждением корпуса, шланг от газовой плиты, две конфорки от газовой плиты и фрагмент поврежденного шланга от газовой плиты. На месте происшествия обнаружен труп 21-летней сотрудницы кафе. 24-летний арендатор скончался в реанимации. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение требований пожарной безопасности». По делу назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством департамента полиции и областной прокуратуры», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, 21 февраля в Петропавловске произошел взрыв газа в кафе, расположенном на первом этаже жилого дома. Два человека погибли: 24-летний мужчина скончался в реанимации, тело 21-летней девушки нашли позднее под завалами. Из дома эвакуировали 120 человек. Прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела.

По данным на утро 22 февраля, трое пострадавших находятся в реанимации. На место ЧП выезжал аким области Кумар Аксакалов. Он подчеркнул, что ни один человек не останется без внимания. Началось обследование дома.