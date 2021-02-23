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    21:50, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Взрыв газа в Петропавловске: погибли арендатор и сотрудница кафе

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Во время взрыва газа в Петропавловске погибли арендатор и сотрудница кафе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ведомстве рассказали, что на момент взрыва в кафе находились арендатор, три работника и четыре посетителя. В соседнем помещении, которое тоже пострадало от взрыва – четыре человека.

    «В ходе осмотра места происшествия в помещении, где была расположена кухня кафе, изъяты 25-литровый газовый баллон с повреждением корпуса, шланг от газовой плиты, две конфорки от газовой плиты и фрагмент поврежденного шланга от газовой плиты. На месте происшествия обнаружен труп 21-летней сотрудницы кафе. 24-летний арендатор скончался в реанимации. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение требований пожарной безопасности». По делу назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством департамента полиции и областной прокуратуры», - прокомментировали в пресс-службе.

    Напомним, 21 февраля в Петропавловске произошел взрыв газа в кафе, расположенном на первом этаже жилого дома. Два человека погибли: 24-летний мужчина скончался в реанимации, тело 21-летней девушки нашли позднее под завалами. Из дома эвакуировали 120 человек. Прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела.

    По данным на утро 22 февраля, трое пострадавших находятся в реанимации. На место ЧП выезжал аким области Кумар Аксакалов. Он подчеркнул, что ни один человек не останется без внимания. Началось обследование дома.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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