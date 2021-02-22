Взрыв газа в Петропавловске: подробности рассказали спасатели

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области Рамиль Камалов рассказал некоторые подробности о взрыве газа в жилом доме в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В бывшем общежитии по улице Интернациональной, 21 весь первый этаж занят объектами бизнеса. Здесь расположены два кафе, парикмахерская, ветеринарная клиника, магазины. В одном из кафе и произошел 21 февраля взрыв газа. Пострадали не только коммерческие объекты, но и квартиры, расположенные выше. Взрыв был такой силы, что вокруг дома были разбросаны металлические двери и бытовая техника.

Запах гари до сих пор стоит в воздухе, как только подъезжаешь к дому. На некоторых этажах выбиты окна. В одном из них развеваются шторы и стоит замерзший комнатный цветок. Вокруг дома – красная лента. Дежурят полицейские. Выгоревшие помещения кафе и парикмахерской расчищают.

«Кафе было перегорожено капитальной несущей стеной. Зеленая стена – помещение парикмахерской. Кафе сообщается с другим заведением общепита. В результате взрыва произошло обрушение несущих стен, в том числе капитальных перегородок. Предварительно установлено, что взрыв произошло со стороны кухонного помещения», - рассказал Р. Камалов.

После взрыва начался пожар. Он распространился по первому этажу и по воздуховодам по второму и третьему этажам. На четвертом и пятом этажах открытого горения не было, но было интенсивное задымление продуктами горения.

«Из помещения парикмахерской извлекли мужчину и женщину. Мужчина позднее скончался в реанимации. Женщина в тяжелом состоянии. Впоследствии непосредственно в помещении кафе обнаружено тело еще одной молодой женщины. Двое мужчин получили черепно-мозговые травмы. В стационарах находятся восемь человек с различными ожогами и травмами. Эвакуировали 120 человек. Совместно с полицией и местными исполнительными органами организовали автобусы для эвакуации людей в школу №2 и второй корпус университета. Большая часть из них ночевала у родственников. 10 человек – в общежитии. Сейчас около 36 человек находятся во втором корпусе», - сказал Р. Камалов.

Начальник департамента полиции области Марат Тулебаев добавил, что создана следственно-оперативная группа.

«Сотрудники полиции оперативно прибыли на место, оцепили район. Камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления зафиксировали взрыв в 15:54. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Будут проводиться следственные действия. Будем информировать», - отметил М. Тулебаев.

Напомним, 21 февраля в Петропавловске произошел взрыв газа в кафе, расположенном на первом этаже жилого дома. Два человека погибли: 24-летний мужчина в реанимации, тело второго погибшего – женщины – нашли позднее под завалами. Из дома эвакуировали 120 человек. Прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела.

По данным на утро 22 февраля, трое пострадавших находятся в реанимации. На место ЧП выезжал аким области Кумар Аксакалов. Он подчеркнул, что ни один человек не останется без внимания.



