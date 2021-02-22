Взрыв газа в Петропавловске: о местонахождении родственников можно узнать по номеру 109

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске эвакуированных из жилого дома, где произошел пожар, временно переселят в общежитие местного вуза. Об этом сообщили в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата Петропавловска, из 13 пострадавших четырех человек, в том числе ребенка 2020-го года рождения, отпустили домой. Восемь человек с травмами и ожогами различной степени тяжести находятся в областной и 3-й городской больницах. Один человек, получивший травмы и ожоги, несовместимые с жизнью, погиб в больнице. Тело еще одного погибшего – женщины – около семи часов вечера извлекли из-под завалов.

«Для родственников и пострадавших сообщаем: информацию о месте нахождения ваших родных можно узнать в диспетчерской службе Ikomek-109. Бесплатный номер 109. Сбор социальной помощи в городском доме культуры», - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, около четырех часов дня на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Интернациональной, 21 прогремел взрыв , начался пожар. По предварительной информации взорвался газовый баллон в кафе. В ликвидации ЧС задействована 21 единица техники и 83 человека личного состава.