Взрыв газа в Ельце: Третьего погибшего извлекли из-под завалов

НУР-СУЛТАН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Еще один человек погиб при взрыве газа в поселке Солидарность в Елецком районе Липецкой области, его тело обнаружено под завалами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе следственного управления СК по Липецкой области подтвердили смерть третьего человека, обнаруженного после взрыва газа.

«Нашли тело третьего погибшего под завалами», - говорится в сообщении СК.

По данным пресс-службы, обнаруженное тело принадлежит мужчине 1935 года рождения. По предварительным данным, он проживал в квартире на первом этаже, где произошло обрушение.

На данный момент проведение поисковых работ продолжается, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, из-за взрыва бытового газа пострадали шесть человек, еще трое погибли, отмечается в сообщении.

Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме произошел в городе Елец Липецкой области.

Как сообщило агентство ТАСС, сигнал о хлопке газа поступил в 00:52 по московскому времени 11 сентября. Один из двух подъездов в доме оказался полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых рухнули.

Тогда региональное МЧС сообщало, что два человека погибли, в том числе ребенок, еще шесть пострадали. Все пострадавшие, как сообщили в администрации региона, находятся в состоянии средней степени тяжести.

