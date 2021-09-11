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    14:46, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Взрыв газа в Ельце: Третьего погибшего извлекли из-под завалов

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    НУР-СУЛТАН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Еще один человек погиб при взрыве газа в поселке Солидарность в Елецком районе Липецкой области, его тело обнаружено под завалами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В пресс-службе следственного управления СК по Липецкой области подтвердили смерть третьего человека, обнаруженного после взрыва газа.

    «Нашли тело третьего погибшего под завалами», - говорится в сообщении СК.

    По данным пресс-службы, обнаруженное тело принадлежит мужчине 1935 года рождения. По предварительным данным, он проживал в квартире на первом этаже, где произошло обрушение.

    На данный момент проведение поисковых работ продолжается, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, из-за взрыва бытового газа пострадали шесть человек, еще трое погибли, отмечается в сообщении.

    Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме произошел в городе Елец Липецкой области.

    Как сообщило агентство ТАСС, сигнал о хлопке газа поступил в 00:52 по московскому времени 11 сентября. Один из двух подъездов в доме оказался полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых рухнули.

    Тогда региональное МЧС сообщало, что два человека погибли, в том числе ребенок, еще шесть пострадали. Все пострадавшие, как сообщили в администрации региона, находятся в состоянии средней степени тяжести.


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    Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости Россия Взрыв
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