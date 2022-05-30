30 Мая 2022 21:56

Взрыв газа произошел в жилом доме в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – При хлопке газовоздушной смеси пострадал мужчина. Он находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«30 мая в Усть-Каменогорске на улице Набережная Славского в пятиэтажном жилом доме при проведении строительных работ произошел хлопок газовоздушной смеси. В тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1989 года рождения, который проводил ремонтные работы.

В результате хлопка выбиты стекла с первого по пятый этажи, повреждены межкомнатные перегородки в квартире, где произошел хлопок и смежной квартире, входные двери на первом этаже», - проинформировали в пресс-службе ДЧС региона.









Сотрудниками ДЧС ВКО проведена эвакуация жителей дома. Из подъезда №4 самостоятельно вышли 17 человек, 2 человека эвакуировано. Из подъезда №3 эвакуировали 11 человек.

Всего на месте происшествия работали 25 сотрудников ДЧС ВКО и 7 единиц техники.