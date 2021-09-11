Взрыв газа произошел в жилом доме под Ельцом: есть погибшие

ЕЛЕЦ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Взрыв бытового газа в жилом доме произошел в городе Елец Липецкой области. Есть погибшие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Как сообщает агентство ТАСС, сигнал о хлопке газа поступил в 00:52 по московскому времени 11 сентября. Один из двух подъездов в доме оказался полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых рухнули. Два человека погибли. Один из погибших – ребенок. Второй - женщина 1971 года рождения.

«Восемь человек пострадали, из них пять сразу госпитализировали, среди них один ребенок. Пострадавшую девочку 2012 года рождения доставили в Елецкую городскую детскую больницу, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Еще одному пострадавшему помощь оказали амбулаторно. Позже родственники забрали одного человека из больницы. Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести», - сообщили в экстренных службах.

Спасатели ищут под завалами еще одного человека, предположительно, мужчину. Работы осложняются угрозой нависающих конструкций.

По предварительным данным, утечка газа привела к взрыву, разрушившему один подъезд.

По факту взрыва возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура региона. Власти Липецкой области объявили, что окажут помощь жильцам дома.

Пункт временного размещения организовали на базе центра туризма.

Региональные власти заявили, что двухэтажный дом не является пригодным для проживания. До ЧП дом не был аварийным.