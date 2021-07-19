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    13:17, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Взрыв газа произошел в детском игровом развлекательном центре в Кызылорде

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 19 июля, в 07:20, в городе Кызылорде по улице Ы.Алтынсарина, д. 64, в двухэтажном здании детского игрового развлекательного центра «Пумба», общей площадью 400 кв.м., произошел хлопок газовоздушной смеси без разрушения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КазТрансГаз Аймак».

    Оперативно прибывшая на место аварийная бригада аварийно-диспетчерской службы газовиков отключила от газоснабжения кафе «Пумба» и рядом стоящий дом по ул. Женис.

    Своевременно было оповещено руководство Кызылординского филиала АО «КазТрансГаз Аймак», технические службы и ДЧС, ДВД г. Кызылорда.

    В результате распространения огня полностью сгорел первый этаж на площади 200 кв.м. Пожар локализован в 07:44 и ликвидирован в 08:15. Волной взрыва был обрушен деревянный сарай и навес на площади 50 кв.м., также повреждены окна соседнего дома.

    Жертв и пострадавших нет. Причины пожара не известны, их выясняют специалисты. Ведется расследование.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Кызылординская область Происшествия
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