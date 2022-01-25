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Взрыв газа предотвратили в Павлодаре

25 Января 2022 13:42
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Взрыв газа предотвратили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские пожарные ликвидировали возгорание газа. Вспышка газо-воздушной смеси произошла в цехе полуфабрикатов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«24 января в городе Павлодаре произошло возгорание газа. Сообщение о пожаре поступило по улице Циолковского, 30 в 16-07 часов, - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - На территории цеха полуфабрикатов при осуществлении заправки сжиженным газом подземного газгольдера, предусмотренного для системы газового отопления, с автомобиля ГАЗ произошла вспышка газо-воздушной смеси с последующим горением газа площадью 8 квадратных метров».

По данным ДЧС, 32-летний и 37-летний мужчины получили термические ожоги пламенем 1-2-й степеней, сотрудники центра медицины катастроф оказали им первую медпомощь. В госпитализации пострадавшие не нуждались.
«После ликвидации возгорания была подана механическая пена для предотвращения распространения газа. При проведении разведки с целью исключения признаков горения сотрудники оперативно-спасательного отряда в присутствии сотрудника полиции производили вскрытие гаража № 1 при помощи инструмента», - дополнили спасатели.

Пламя удалось ликвидировать в 16:53. Причиной произошедшего стало нарушение требований к использованию газа, безопасности эксплуатации объектов систем газоснабжения. Нанесённый ущерб устанавливается. Возгорание ликвидировали 24 человека личного состава и 9 единиц техники департамента по ЧС, центр медицины катастроф, департамент промышленной безопасности, служба 102, сектор контроля и надзора промышленной безопасности отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Павлодара.

Как стало известно, на месте происшествия было 2 ёмкости с газом, оборудованных под землёй (их 3 месяца назад установило ТОО «Газпроектмонтаж»), объем по 30 кубометров каждая. Их взрыв удалось предотвратить, так как о пожаре сообщили вовремя, и быстро его ликвидировали.


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#Павлодарская область   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Антон Гагарин

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