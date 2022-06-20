Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Взрыв фейерверка в штате Миссури привел к жертвам

Автор:  
Рустем Кожыбаев
20 Июня 2022, 14:56
Взрыв фейерверка в штате Миссури привел к жертвам

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Двум мужчинам предъявлены обвинения в убийстве четверых человек в результате взрыва фейерверка в штате Миссури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Прокуратура округа Сент-Луис утверждает, что 37-летний Террелл Кук и 43-летний Сенека Махан без лицензии изготавливали и продавали фейерверки. Кроме того, они руководили молодыми людьми, которых использовали для сборки канистр и прикрепления фитилей, а также последующей реализации опасного продукта.

Мощный взрыв произошел в городе Блэк Джек, в результате которого погибли 4 молодых человека в возрасте от 16 до 21 года, которые собирали фейерверки в гараже. По данным властей, также пострадал 12-летний ребенок.

В ходе обыска дома и транспортных средств обвиняемых было обнаружено большое количество взрывчатых веществ и их компонентов. Кук дал признательные показания, что он и Махан изготавливали взрывные устройства, предназначенные для громкого взрыва и яркой вспышки. В настоящее время обоим вынесены несколько пунктов обвинения в убийстве.


Происшествия   США   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау