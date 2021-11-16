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Взрыв бензовоза предотвратили на трассе в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области удалось предотвратить взрыв перевернувшегося бензовоза. В зоне города Аксу бензовоз по дороге из Нур-Султана в ВКО сбил корову и опрокинулся в кювет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«15 ноября, в 22:08, на пульт «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Кызылорда-Павлодар«, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Там отметили, что около села Береке города Аксу автомобиль «Mercedes-Benz Actros» с цистерной сбил на дороге корову. Из-за этого машина с цистерной, заправленной дизельным топливом на 38 000 литров, ехавшая в Восточно-Казахстанскую область из города Нур-Султана, опрокинулась кювет.
«Произошёл розлив дизельного топлива на площади 150 квадратных метров, водитель не пострадал», - добавили в ДЧС.
Водитель, мужчина, 1982 года рождения, чтобы дизтопливо не загорелось от искры, заглушил мотор и отсоединил его от аккумулятора. По словам спасателей, трое пожарных на одной машине пожарного поста посёлка Калкаман, приехав к месту ДТП, подали пену. Ликвидировали распространение дизеля и предотвратили взрыв бензовоза.
«Благодаря оперативным и слаженным действиям водителя и пожарных удалось избежать чрезвычайной ситуации на трассе», - подчеркнули в ведомстве.
На место выезжали 8 человек личного состава ДЧС Павлодарской области, служба «102». Были задействованы 6 единиц техники из посёлков Калкаман, Ленинский и городов Аксу, Экибастуз для откачки остатка топлива и подъёма цистерны.
Фото и видео ДЧС Павлодарской области.
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