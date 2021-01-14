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Взрыв автомобиля предотвратили военнослужащие Нацгвардии в Шымкенте

14 Января 2021 12:27
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Взрыв автомобиля предотвратили военнослужащие Нацгвардии в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Взрыв автомобиля предотвратили военнослужащие Нацгвардии в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

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Вечером 13 января в ходе несения патрульно-постовой службы военнослужащие воинской части 6506 Нацгвардии заметили на одной из улиц горящий автомобиль марки «Lada Рriora».

Старший патрульной группы рядовой Ергазы Каипов немедленно сообщил о случившемся дежурному по войсковым нарядам и вызвал на место происшествия экстренную службу 101. До прибытия пожарной команды гвардейцы принялись оцеплять район возгорания.

«Мы патрулировали улицу, вдруг заметили, что слева от нас на стоянке автомобиль начал возгораться. Времени на раздумывания не было, сразу же принялись оцеплять район очага огня. Нужно было действовать быстро для того, чтобы прохожие не пострадали», – рассказал рядовой Ергазы Каипов.

В течении 20 минут велась активная борьба с огнем, в ходе которого пожарная команда совместно с военнослужащими Национальной гвардии ликвидировали огонь. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

Хозяйка автомобиля выразила слова благодарности военнослужащим за оперативно оказанную помощь.


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#Шымкент  
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