17 Октября 2022, 01:02

Взрыв автоцистерны с дизтопливом предотвратили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Автоцистерне с дизтопливом не дали взорваться на трассе Кульсары-Тенгизское месторождение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в воскресенье вечером на 82 км трассы Кульсары-Тенгиз загорелся автомобиль с автоцистерной с дизельным топливом. Возгорание произошло в кабине автомобиля. Пожар был потушен прибывшими оперативно к месту ЧП силами противопожарной аварийной службой компании «Тенгизшевройл».

Водитель не пострадал и отправлен на сдачу алкотеста. Груз не поврежден. Ведется расследование.

По предварительной информации, транспорт принадлежит компании ТОО «Карпет», которая занимается перевозкой грузов для ТОО «Кожан» на месторождение «Морское».