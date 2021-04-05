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    20:37, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Взрыв 50-литрового газового баллона предотвратили полицейские СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в селе Соколовке, полицейские вовремя вынесли из горящего сарая газовый баллон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, около десяти часов вечера полицейские во время инструктажа услышали треск горящего шифера. Оказалось, что на соседней улице горят хозпостройки. Трое сотрудников рванули к месту происшествия, помощник дежурного звонил в пожарную часть. Майор Эльдар Аллахверанов стал стучать в окна. Хозяева отреагировали не сразу. 65-летние владельцы дома разговаривали с детьми по телефону. В это время участковые Азамат Кабдрашитов и Назар Мендекеев перепрыгнули через забор, проверили хозпостройки, чтобы при необходимости вывести скотину. В горящем сарае они увидели 50-литровый газовый баллон. Он находился как раз под очагом возгорания. Вдвоём полицейские вынесли баллон за ворота.

    Вместе с соседями полицейские начали тушить пламя. Через шесть минут прибыл пожарный расчет. Возгорание на 14 квадратных метрах ликвидировали.

    «Сотрудники поселкового отделения полиции повели себя грамотно в кризисной ситуации. Быстро сориентировались и приняли верное решение. Докладывая о действиях подчинённых, майор полиции Аллахверанов отметил, что баллон, судя по весу, был полон более чем наполовину, взрыв мог привести к тяжким последствиям», — сказал и.о. начальника отдела полиции Кызылжарского района Пётр Климов.

    Буквально недавно спасатели говорили об опасности хранения заправленных газовых баллонов. В регионе это уже не первый в этом году пожар, при котором эвакуируют газовые баллоны.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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