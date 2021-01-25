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    09:55, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Взрослый и ребенок пострадали при взрыве газового баллона в Жамбылской области

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    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - При разрыве газового баллона в Жамбылской области пострадали двое человек - взрослый и ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram ДЧС Жамбылской области.

    «23 января в 16 часов 20 минут в Управление кризисных ситуаций ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о том, что в Жамбылском районе, в селе Шайкорык, в частном жилом доме произошел взрыв 3-х литрового газового баллона, стоящего в коридоре, без последующего горения и разрушения, при этом на стенах появилсь трещины на стене и выбита входная дверь. В результате, в больницу с ожогами госпитализированы дети хозяина дома 1987 и 2007 годов рождения», - говорится в сообщении.

    На место выезжали: от ДЧС 11 сотрудников, бригада скорой медицинской помощи - 2 работника и 4 сотрудника полиции.
    Во избежание взрывов и пожароопасных ситуаций газовые баллоны должны храниться и эксплуатироваться согласно нормам безопасности. Это регламентируется жёсткими правилами, несоблюдение которых чревато серьёзными штрафами и печальными последствиями.
    Теги:
    Происшествия, ЧС Жамбылская область Происшествия
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