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Взрослого филина спас житель Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Взрослого филина спас житель Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Житель Атырау Марал Нысанов, проживающий в микрорайоне Кокарна, обнаружил у себя во дворе филина. Птица не делала попыток улететь и он занес ее домой, связавшись с областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Мы отправились по адресу и передали филина
в государственный природный резерват «Акжайык». Его осмотрели орнитологи. Повреждений никаких они не обнаружили, поэтому птицу подкормили и выпустили на волю», - сообщил руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Азамат Абигалиев.
Ежегодно через территорию государственного природного резервата «Акжайык» в периоды весенних и осенних пролетов регистрируется 292 вида птиц. Из них 110 видов гнездятся, 76 видов зимуют. Остальные встречаются транзитом во время миграции.
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